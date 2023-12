LA “STELLA….. “

Anche quest’anno l’ASD e PS Vitanova Club ha voluto supportare l’iniziativa AIL di Reggio Calabria per la raccolta fondi destinati alla ricerca per la cura della leucemia-linfoma-mieloma, attraverso la vendita delle stelle di natale e di cioccolato. L’ iniziativa è stata abbracciata anche dalla ASD Valanidi Calcio Giovanile con l’organizzazione di tornei di calcio di varie categorie.

L’evento si svolgerà presso il Centro Sportivo Reggio Village del viale Messina Reggio di Calabria .

A tal fine nel week end di venerdì 8 sabato 9 e domenica 10 p.v. si svolgeranno a titolo gratuito le lezioni di indoor cycling tutte le mattine alle ore 10:00.

Gli appassionati e non di indoor cycling , possono partecipare per trascorrere del di tempo all’insegna dello sport del benessere psicofisico e dell’aggregazione, il cui scopo è contribuire alla nobile causa acquistando le stelle di Natale AIL, presso lo stesso centro sportivo .

Ed è a fronte di quanto sopra evidenziato che la ASD Vitanova Club di Reggio Calabria all’insegna della generosità ma anche dell’aggregazione e della socialità, vuole contribuire con la sua attività sportiva alla raccolta di un contributo per la Ricerca, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’ AIL di Reggio Calabria con l’iniziativa “Lo Sport spinge verso la stella..”acronimo simbolo dell’ AIL.

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha compiuto progressi straordinari rendendo le terapie per i tumori ematologici sempre più efficaci: l’obiettivo di AIL è assicurare che tutti i pazienti abbiano accesso alle migliori terapie disponibili ed a percorsi di assistenza e cura che possano aumentarne non solo l’aspettativa di vita ma anche la sua qualità e contestualmente opera per fornire dei punti di riferimento alle famiglie che, nella crescente difficoltà economica a cui devono far fronte, possano trovare quel riferimento di conforto sia a livello medico che psicologico che strutturale ( Case AIL).

Lo sport come macchina in movimento può dare un contributo fondamentale, promuovendo attività sportive inclusive e accessibili, brevi manifestazioni sociali il cui ricavato possa contribuire ad aiutare la ricerca medico/scientifica .

Nella giornata dell’otto dicembre p.v. per l occasione sarà presente al centro sportivo Reggio Village il Presidente dell’associazione Ail di Reggio Calabria la Dott.ssa Giusy Sembianza, donna di grande umiltà, correttezza e professionalità.

Un ringraziamento particolare, per la presente collaborazione:.

– La Scuola Privata Nuovi Orizzonti S.r.l nelle persone della Preside Teresa Muraca, la referente del plesso Maria Rizzuto e l insegnante Cetty Morabito;

– L’ASD Valanidi Calcio Giovanile nella persona del Presidente Salvatore Brancati;

– L’ASD Ludos Vecchia Miniera nella persona del direttore tecnico Antonio Malavenda;

Vitanova Club ringrazia anticipatamente tutti gli associati e tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa.

Vita Nova Club Ringrazia tutti.