Reggio Calabria – Ottobre mese del benessere psicologico: eventi gratuiti

Anche quest’anno, in occasione di OTTOBRE MESE DEDICATO AL BENESSERE PSICOLOGICO, lo

studio di psicoterapia e rinascita GHENÉS, apre gratuitamente le porte con due INIZIATIVE

GRATUITE di FORMAZIONE e PSICOTERAPIA per promuovere la crescita personale e migliorare la

qualità della vita.

Sabato 14/10 h. 15,00 – 20,00

Laboratorio CONOSCI LE TUE PARTI “GENITORE”, “ADULTO”, “BAMBINO”. Analisi Transazionale:

guida alla psicologia dei rapporti umani.

Abbiamo tutti degli schemi e dei copioni più o meno consapevoli che ci guidano nello stare in

relazione con gli altri e con noi stessi. In questo workshop, attraverso il modello degli Stati dell’Io

(Genitore, Adulto, Bambino) mutuato dall’Analisi Transazionale, i partecipanti diventeranno

consapevoli dei propri schemi e impareranno a trasformare e riscrivere i copioni per vivere con loro

stessi e con gli altri relazioni più felici, arricchenti, equilibrate.

Domenica 15/10 h. 15,30 – 19,30

COLLOQUI GRATUITI a studio e online della durata di 30’ con una delle professioniste dello studio.

Per tutti coloro che pensavano da un po’ di intraprendere un percorso di psicoterapia, questa è l’occasione

giusta per potersi fare un’idea su come sarebbe e su cosa darebbe.

Info e prenotazioni: compila il form al link https://form.jotform.com/Bruciafreddo/workshopghenes

o chiama al 342 032 42 93.

Le professioniste dello studio Ghenés, le psicoterapeute Lucia Bruciafreddo e Angela Lombardo e la

psicologa Giada Catalano sono da sempre impegnate nella promozione del benessere individuale e

nella crescita del territorio e della comunità. Lo studio Ghenés è ad oggi punto di riferimento nel

Sud Italia per la promozione di eventi finalizzati alla crescita e al benessere, come queste giornate

di formazione e consulenza psicologica gratuite e come i workshop che si tengono a cadenza

mensile.