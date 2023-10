Morte di un imprenditore a Vibo Valentia, le precisazioni del figlio

I parenti di Pino Giuliano non solo avevano chiamato il 118, non solo si erano sentiti rispondere freddamente che c’erano ore di attesa, ma hanno anche sentito il dovere di avvisarla – la centrale del 118 – che il paziente era già giunto autonomamente in ospedale e che non c’era necessità di mantenere il nominativo in lista d’attesa. La sera in cui mio padre è stato portato al Pronto Soccorso di Vibo Valentia, è arrivato vivo, con la speranza di ricevere le cure e le attenzioni che avrebbero potuto salvarlo.

La nostra famiglia è stata catapultata in un limbo di dolore, di incertezza e di frustrazione. Chiediamo giustizia, chiediamo risposte, chiediamo che nessun altro debba mai essere lasciato nell’oscurità della disperazione. La memoria di mio padre merita questo, e noi, come famiglia, continueremo a lottare per assicurarci che nessun’altra vita venga persa a causa di un sistema che sembra essersi dimenticato della sua umanità. Oggi, mentre condivido queste parole, porto avanti la sua voce, la voce di una vita spezzata, affinché nessun’altra famiglia debba vivere il dolore che abbiamo vissuto. Mio padre aveva diritto a tutto ciò, e invece gli è stato negato così come è stata negata ogni spiegazione alla sua famiglia. Ogni essere umano merita rispetto, dignità e cure adeguate quando sta male, anche se le sue condizioni risultino gravi! La mancanza di comunicazione, empatia, compassione e di umanità ci ha gettato nell’abisso dell’ignoto, nel quale non possiamo far altro che insistere nel cercare disperatamente e con ogni mezzo che lo Stato accorda ai suoi cittadini civili il senso di quanto è accaduto. Speranza che si è infranta impattando in un muro di silenzio e indifferenza.La nostra famiglia è stata catapultata in un limbo di dolore, di incertezza e di frustrazione.

Non crediamo sia sorprendente reagire chiedendo spiegazioni, interrogandosi – come moglie e come figli di una persona morta da sola, sotto una coperta, all’interno di una saletta di pronto soccorso – sul perché ciò sia successo e non crediamo sia corretto rispondere a mezzo stampa, mai direttamente, limitandosi a dire che i parenti del defunto non avrebbero nemmeno chiamato il 118!