Tutto pronto per la settima edizione Slalom città di Oppido Mamertina

Con orgoglio il Club Oppido Mamertina Racing presenta e invita tutti a partecipare alla settima edizione Slalom città di Oppido Mamertina. Meravigliosa manifestazione che si terrà il 7 e 8 ottobre, dove la partenza del percorso avrà luogo di fronte la concessionaria Autolipari,curato e pensato nei minimi dettagli dal presidente, nonché eterno pilota, Salvatore Lipari e tutte le persone che, con la stessa passione e dedizione lo hanno sostenuto ed aiutato rendendo possibile tutto ciò.

Evento senza eguali, pensato per i piloti e il divertimento dei partecipanti. Vi aspettiamo numerosi per condividere con voi l’amore e la passione per lo sport automobilistico.