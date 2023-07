Pronto Estate 2023 “Costa degli Dei” e “Costa Viola”

La svolta green delle più note e diffuse guide turistiche calabresi

Sono tre le principali novità delle edizioni 2023 della guida turistica “Pronto Estate” (edita da Pubblicom e Meligrana Editore) sia per l’edizione vibonese (Costa degli Dei e itinerari per diverse aree di Calabria) sia per l’edizione reggina (Costa Viola e Calabria Grecanica).

L’FSC

La prima è l’utilizzo della carta FSC (certificazione registrata per lo stampatore Rubbettino Print) che, per chi non lo sapesse, sta per “Forest Stewardship Council” e che è una ONG internazionale senza scopo di lucro. Il FSC ha dato vita ad un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale. La certificazione ha come scopo la corretta gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i principi dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia. Lo schema di certificazione FSC è indipendente e di parte terza. Le ispezioni infatti vengono effettuate da oltre 30 enti di certificazione in tutto il mondo. Gli enti di certificazione sono a loro volta accreditati dall’ente di accreditamento internazionale ASI (Accreditation Services International). A giugno 2016 la superficie forestale certificata è di oltre 190 milioni di ettari distribuiti in 81 paesi e le aziende di trasformazione coinvolte dalla certificazione di “catena di custodia” sono oltre 30 000. “Questa svolta green, – fanno sapere i responsabili della rivista – nonostante il difficile periodo economico, pur determinando un aumento dei costi di produzione, in un periodo in cui tutti sono a caccia di risparmiare qualcosa, ci è parsa obbligatoria poiché sono sotto gli occhi di tutti i tragici effetti dei cambiamenti climatici. Ognuno di noi, potendo, nel suo piccolo dovrebbe fare qualcosa di utile per l’ambiente e per questo non escludiamo nei prossimi anni altre iniziative ecosostenibili legate alle riviste Pronto Estate”.

Il restyling grafico

La seconda novità invece riguarda il restyling grafico per dare una maggiore eleganza, leggibilità e “freschezza” ai prodotti editoriali cartacei che, nonostante l’epoca della lettura digitale di massa e della crisi della carta, sono sempre più letti e richiesti non solo dai turisti, che amano in vacanza abbinare alle informazioni acquisite su smartphone quelle “tangibili”, letture più comode sotto l’ombrellone o quando si è in giro, ma anche dai partner: si pensi infatti che per l’edizione “Costa degli Dei” gli spazi pubblicitari sono andati sold-out già mesi prima della chiusura programmata. Ciò ha consentito per la stessa edizione vibonese anche l’uscita anticipata rispetto alla tempistica classica già nel maggio 2023, in concomitanza praticamente dell’apertura della stagione turistica.

La sezione “Experiences”

“Pronto Estate Costa degli Dei” (17.000 copie) mantiene le 120 pagine, le 5 lingue (l’italiano, l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo), il costo (1 euro) e buona parte delle sue rubriche. Confermate le sezioni informative principali: dalle mappe sempre aggiornate e presentate con una veste grafica elegante e di facile comprensione, alle sezioni dedicate alle 10 cose che il turista deve fare assolutamente (e poi i migliori piatti da assaggiare, gli sport da praticare, i souvenir da acquistare e le attività per famiglie e bambini). E ancora escursioni, aziende, spiagge, luoghi e informazioni utili. Anche in merito ai contenuti però il 2023 ci regala una novità: la sezione “Experiences” in cui sono descritte le attività dove il semplice fare qualcosa vuole trasformarsi in una esperienza di vita che deve entrare dentro come un ricordo perenne.