Reggio Calabria – Occupano tre cabine del lido comunale, denunciati

Nell’ambito di specifiche attività finalizzate al controllo ed alla tutela del patrimonio comunale, la Polizia Locale di Reggio Calabria, su disposizione del Dirigente Dott. Salvatore Zucco, ha avviato una serie di servizi su tutto il territorio comunale.

All’esito degli stessi sono state deferite all’Autorità Giudiziaria otto persone per occupazione abusiva aggravata di immobile pubblico, tra cui 4 soggetti che avevano occupato tre cabine del lido comunale. Quest’ultimi, previa compiuta identificazione e fotosegnalamento effettuato presso la locale Questura, sono stati anche sgomberati dall’immobile abusivamente occupato.

Il predetto dispositivo di controllo mira a promuovere il diritto alla casa per gli aventi diritto, oltre a prevenire o far cessare situazioni di degrado urbano in città.

L’esito dei controlli sarà comunicato agli uffici comunali per l’emissione dei provvedimenti di competenza.

I soggetti deferiti, essendo ancora i procedimenti in fase di indagini, devono essere considerati presunti innocenti sino ad eventuale sentenza definitiva che ne accerti la responsabilità penale.