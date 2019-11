Viabilità, limitazioni al traffico su statale 280 per lavori in galleria nel catanzarese

Per consentire gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici della galleria ‘Sella di Marcellinara’ lungo la strada statale 280 ‘Dei Due Mari’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Catanzaro.

Nel dettaglio, fino a venerdì 29 novembre 2019, sarà in vigore il restringimento di entrambe le carreggiate, sia in direzione Lamezia Terme che in direzione Catanzaro, con chiusura alternata della corsia di sorpasso o di marcia, dal km 19,500 al km 21,800.