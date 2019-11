Turismo, nasce la collaborazione tra l’associazione ‘Il Cammino di Sant’Antonio’ e Agesci Calabria

Continua il percorso verso la realizzazione del Cammino di Sant’Antonio, progetto voluto dai Frati della Basilica del Santo di Padova e dall’Associazione “Il Cammino di Sant’Antonio”. Domenica, a San Marco Argentano (Cs), ci sarà la firma di una convezione tra l’Associazione “Il Cammino di Sant’Antonio” e l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) della Calabria: “Si tratta di una bella notizia – commenta il referente calabrese dell’associazione Il Cammino di Sant’Antonio, Antonio Modaffari – che testimonia il gran coinvolgimento delle associazioni per la realizzazione di questo grande sogno. Non posso che ringraziare Alessio Bui che sarà nella nostra regione per contro della Basilica del Santo e l’Agesci Calabria per questa collaborazione che, sicuramente, si rivelerà importante per completare il tratto calabrese del Cammino che, lo ricordiamo, è stato inaugurato al Sud proprio qui a San Marco Argentano lo scorso 11 settembre”.