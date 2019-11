Sabato Ettore Rosato a Catanzaro per la presentazione di “Italia Viva”

“Il 23 novembre a Catanzaro Italia Viva da ufficialmente il via alla sua presenza, ormai consolidata in Calabria, a Catanzaro a l’Hotel Perla del Porto in via Martiri di Cefalonia 64, alle ore 11.00. All’incontro, oltre alla partecipazione di giovani esponenti di Italia Viva, parteciperanno assieme a Ettore Rosato, Sebastiano Barbanti, Nicola Carè, Stefania Covello ed Ernesto Magorno.” Lo annuncia la senatrice Silvia Vono. ” Si tratta di una delle prime iniziative in Calabria- continua la Vono – per far conoscere Italia Viva e per avvicinare le tante persone che in queste settimane hanno manifestato interesse al nuovo partito e stanno valutando di aderire. Se vogliamo costruire un partito a misura dei cittadini è proprio il cittadino che dobbiamo mettere al centro di ogni scelta evitando certi approcci ‘politichesi’ pieni di retorica che sono incapaci di affrontare davvero le questioni nella loro sostanza. Sarà un incontro aperto a tutti i cittadini – conclude la Vono- che avranno modo di conoscere le idee e le proposte di Italia Viva” .