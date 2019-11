Reggio Calabria, Mauro: “Pronti a sostenere, come sempre, la società sportiva Bic”

«In questi anni si è intrapreso un percorso virtuoso che ha visto la Città Metropolitana contribuire fattivamente e rispondere compiutamente alle esigenze ed alle richieste dei ragazzi della società sportiva Bic e di quanti si impegnano in tutti quei settori che aiutano la crescita sociale del territorio. Nel caso della Bic, è indimenticabile la bellissima esperienza che ha consentito agli atleti in carrozzina di poter prendere parte ai Play off di Padova, giunti in Veneto coi mezzi di trasporto messi a disposizione da Palazzo Alvaro». E’ il pensiero di Riccardo Mauro, vicesindaco nell’amministrazione metropolitana guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che in una nota ricorda: «Ancora impresse nel cuore e nella mente, poi, restano le grandi gesta dei ragazzi delle quattro formazioni che hanno partecipato alla fase finale del campionato nazionale proprio a Reggio Calabria. Anche in quell’occasione, la Città Metropolitana ha garantito un adeguato e completo servizio di trasporto. Allo stesso modo, il Comune di Reggio Calabria, nonostante le difficoltà, non ha esitato a mettere a disposizione, dei cestiti Bic, alcuni bus Atam utili a coprire le trasferte per l’intera stagione della “regular season”».