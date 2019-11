Reggio Calabria – Il Dopolavoro Ferroviario lancia la propria nuova stagione teatrale

Il Dopolavoro Ferroviario reggino lancia la propria nuova stagione teatrale. “Dopo il lavoro, sorridi con noi” è il titolo della rassegna che venerdì 22 novembre, alle 10 presso salone dopolavorista, al primo piano di via Caprera 2 C, verrà presentata mediante un’apposita conferenza stampa. Il cartellone – che avrà inizio lo stesso 22 novembre presso il Cineteatro Metropolitano di via Nino Bixio alle ore ??? con “Fummu furtunati”, rappresentazione che sarà portata in scena dal Gruppo teatrale “Don Demetrio Sergi” di Gallico Marina e con la regia di Anna Catalano – si caratterizzerà per diversi eventi di teatro, cabaret e musica. Inoltre, fuori programma, ci saranno la premiazione del Settimo concorso letterario nazionale “Italo Falcomatà” (7 dicembre) e la “Befana del Dlf” (5 gennaio), entrambi curati dell’associazione culturale “L’Amaca”. Tutti i dettagli verranno illustrati in conferenza stampa.