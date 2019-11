Reggio Calabria – Assemblea alla Dante Alighieri per comunicazione elezione nuovo Rettore

Dopodomani, giovedì 7 novembre 2019 è stata indetta per le ore 10.30, nell’Aula “Reale” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, in via del Torrione, n. 95 di Reggio Calabria, un’Assemblea di tutto il personale docente e non docente dell’Ateneo. Nel corso della riunione si renderà formalmente partecipe la comunità accademica dell’avvenuta elezione, per proclamazione unanime, dell’attuale Pro-Rettore Vicario, Prof. Antonino Zumbo a nuovo Rettore dell’Università “Dante Alighieri” per il prossimo sessennio 2020/2026.

Saranno presenti, avendo insieme concordato l’indizione di detta Assemblea, il Rettore in carica, Prof. Salvatore Berlingò ed il Rettore neo-eletto Prof. Antonino Zumbo, che interverranno con le loro comunicazioni in proposito.