Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 17:15, nella Sala S. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria,l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, il Centro di Documentazione Europea e il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuovono la tavola rotonda “Verità e diritti legati alla verità” (Diritti Aletici). Intervengono: Emilia Serranò, già docente di Filosofia, Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici, Gianfranco Cordì, docente di Filosofia.La tavola rotonda si propone di riflettere su “fatti e loro rappresentazione” nell’epoca del Web, social e intelligenza artificiale.Molte notizie manipolate o addirittura false vengono veicolate nel Web, influenzando un numero elevato di persone, suscitando preoccupazioni gravi per la salute della democrazia. La filosofa Franca D’Agostini, autrice di vari studi sul tema della verità, ritiene che per limitare questi rischi sia necessario fissare una serie di diritti che ha chiamato “aletici” dalla parola greca “aletheia” (verità). Contro la proliferazione del falso, una nuova politica della verità deve tutelare i diritti legati alla verità, in modo da garantireil più possibile i cittadini in quei beni e valori critici collegati a un uso razionale delle conoscenze.