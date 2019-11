Il 9 novembre a Reggio Calabria il dibattito “Europa Sovrana”

Stanza101, il Cenacolo Culturale Impertinente di Reggio Calabria, continua il suo percorso culturale aprendo nuovi liberi spazi di confronto e partecipazione in città a partire da sabato 9 novembre, in cui inaugurerà i locali della sua nuova sede. L’occasione coinciderà anche con il 30esimo anniversario dalla caduta del Muro di Berlino, per questo la stagione metapolitica dell’associazione aprirà con un dibattito dal titolo “Europa Sovrana: 9 novembre 1989, dalla caduta del Muro di Berlino alla caduta del Politicamente Corretto”. Dalle ore 18, presso i locali della nuova sede sita in via Muratori nr 2, su un fronte strada in pieno centro, interverranno alla discussione Francesco Cannizzaro (deputato e responsabile di Forza Italia); Emiliano Imbalzano (responsabile cittadino per la Lega); Massimo Ripepi (coordinatore metropolitano di Fratelli d’Italia). Un’occasione, dunque, per ricordare un momento che ha segnato la storia dell’Europa e del mondo intero, ma anche per offrire riflessioni sull’attuale società e sugli sviluppi del prossimo futuro.