Concluso il secondo modulo formativo di Export-Passport

Si è concluso oggi, alla presenza di oltre trenta aziende, il secondo Modulo del percorso formativo “EXPORT PASSport” finanziato dalla Regione Calabria, ideato da ICE-Agenzia e voluto dal Presidente della Giunta Mario Oliverio, con l’obiettivo di migliorare la capacità di penetrazione sui mercati esteri delle aziende calabresi. Grazie a questo progetto le aziende del territorio hanno avuto la possibilità di frequentare un primo Modulo formativo con approfondimento sul “Marketing Internazionale” (individuazione dei mercati, promozione del brand, canali di entrata e di distribuzione, redazione di export business plan) ed un secondo Modulo sulle “Tecniche per il Commercio Estero” (contrattualistica internazionale, gestione delle dogane e dei trasporti, pagamenti internazionali, la tutela del marchio, fiscalità internazionale), avvalendosi di esperti della Faculty ICE.

A breve le aziende inizieranno un periodo di affiancamento con un Consulente specializzato che le supporterà nell’approfondimento di una delle materie trattate durante la fase d’aula al fine di individuare aree di miglioramento e possibili strategie da implementare.

Un gruppo selezionato di aziende avrà inoltre la possibilità di usufruire di un servizio erogato direttamente da uno degli Uffici della Rete Estera di ICE-Agenzia.

Il progetto si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative che il Settore internazionalizzazione della Regione Calabria, diretto dalla Dirigente Gina Aquino, implementa al fine di supportare i sistemi produttivi calabresi nel percorso di inserimento nei mercati internazionali, che si arricchisce della collaborazione ormai consolidata con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Grazie alla positiva esperienza maturata con il Piano Export Sud, che vede da oltre 5 anni ICE Agenzia presente in Calabria al fianco della Regione con iniziative di formazione e promozione rivolte alle PMI locali, sono stati progettate ulteriori azioni specifiche per rispondere a fabbisogni formativi espressi dal territorio.

La collaborazione tra la Regione Calabria ed ICE-Agenzia viene inoltre ulteriormente consolidata da un nuovo progetto “Export Flying Desk” che prevede un team dedicato di professionisti di ICE-Agenzia presente, per un giorno alla settimana, in Regione per approfondire l’offerta dei servizi dell’Agenzia mirati ad affrontare nuovi mercati. Le aziende interessate a partecipare a questo progetto possono richiedere un appuntamento compilando il from online presente al seguente link: https://www.ice.it/it/export-flying-desk.

Nel 2020 è già in programma la realizzazione di percorso formativo specialistico dedicato alle tematiche del marketing digitale e dell’e-commerce.