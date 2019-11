A Locri convegno sulla crisi familiare con il giudice Ramondino

Universitario Internazionale Unimorfe con sede in Roma e presenteanche sul territorio reggino, promuove a Locri presso il Palazzo dellaCultura il convegno formativo dal titolo “Crisi Familiare,Responsabilità genitoriale e misure a tutela dei figli minori. Dirittied oneri a Confronto “. Interverranno per i saluti istituzionali: laDott.ssa Maria Saveria Modaffari Presidente Unimorfe; l’Avv. EmmaMaio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Locri, che haaccreditato e patrocinato l’iniziativa, il Dott. Danilo Ferrara,Presidente del C.R.O.A.S. Calabria, che ha accreditato e patrocinatoil convegno di formazione per gli Assistenti Sociali della Calabria,la Dott.ssa Domenica Bumbaca, Presidente della Commissione PariOpportunità della Città di Locri che ha concesso il patrocinio; laDott.ssa Francesca Scaramozzino, Presidente FIDAPA Sez. di Locri, cheha condiviso il progetto. Il convegno è stato patrocinato dalla CameraCivile di Locri, Presidente Avv. Pasquale Sansalone, e dall’AMI,distretto di Reggio Calabria, Presidente Avv. Anna Bellantoni.I relatori qualificati che interverranno sono: il Magistrato MinorileDott. Paolo Ramondino del Tribunale Per I Minorenni di ReggioCalabria, il quale vanta un lungo e rilevante percorso quale giudicepresso il Tribunale Penale di Palmi, l’Avv. familiarista e minorileOrnella Attisano, autrice di contributi scientifici sullaresponsabilità genitoriale, la separazione dei coniugi, la tutela deiminori, cultrice presso il Dipartimento DIGIES dell’UniversitàMediterranea di Reggio Calabria, canonista abilitata al patrociniopresso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro neiprocedimenti di nullità matrimoniale; la Dott.ssa Sarina Monteleone,Psicologa clinica, Psicoterapeuta e CTU di nomina presso il Tribunaledi Locri. “Un evento che visto il profilo dei relatori e le tematichetrattate ha una rilevanza molto importante, attraverso il quale siintende dare un segnale forte e rivolgere un’attenzione specifica allefamiglie, oggi più che mai fragili ed in crisi, coinvolgendo gliavvocati del settore e gli assistenti sociali. L’UNIMORFE promuoverà abreve sul territorio uno specifico percorso formativo di cui chiederàl’accreditamento del CNF che sarà coordinato da specialisti giuristidella materia della cui collaborazione si avvale il Consorzio perconsentire ai professionisti avvocati ed ai dottori in giurisprudenzadi fruire di titoli altamente qualificati e spendibili nella propriaprofessione forense”, così comunica con grande soddisfazione laReferente Italiana Unimorfe International University.