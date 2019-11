A Catanzaro una due giorni con gli studenti sui cambiamenti climatici

Intitolato “Cambiamenti climatici e futuro”, si terrà venerdì 8 novembre, alle ore 9,15 alla Casa delle Culture di Catanzaro, il primo dei due incontri con gli studenti delle scuole superiori locali sulla tutela dell’ambiente, promossi dalla senatrice Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali. Oltre alla parlamentare, nello specifico relazioneranno Ferdinando Laghi, presidente dell’associazione internazionale Isde, e Walter Nocito, professore di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università della Calabria. Modererà il giornalista Emiliano Morrone.

«Questo primo appuntamento – anticipa Granato – servirà a inquadrare il problema del crescente inquinamento planetario, affrontato anche dal Papa e sentito fortemente dalle nuove generazioni. Con gli studenti catanzaresi rifletteremo sui modelli attuali di sviluppo e sulla necessità di superarli, di puntare sull’economia sostenibile, di alimentare una sensibilità, una coscienza ambientalista che consenta di salvaguardare la natura come casa e bene comune. Credo che la scuola sia maestra di vita e che la politica debba lavorare in piena sinergia con i protagonisti dell’istruzione. Nella settimana successiva parleremo, invece, delle conseguenze dell’inquinamento sul territorio calabrese, in cui permangono situazioni molto critiche».

Il secondo incontro tematico con gli studenti delle scuole superiori di Catanzaro, in programma per il prossimo venerdì 15 novembre sempre alla Casa delle Culture del capoluogo calabrese, vedrà la partecipazione della stessa Granato, del sacerdote don Giacomo Panizza, di Giuseppe Pipita, direttore del giornale “il Crotonese”, e del botanico Giuseppe Caruso.