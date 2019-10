Rende: riaperti termini per iscriversi al gruppo di volontari di Protezione Civile

È online l’avviso pubblico relativo alla riapertura dei termini d’iscrizione al gruppo di volontari da inserire nel gruppo comunale di Protezione Civile di Rende.

“L’amministrazione comunale-ha affermato il sindaco Marcello Manna- intende rafforzare, con il contributo di nuovi volontari, la squadra costituita con deliberazione del consiglio comunale n°45 del 14/07/2015. Riteniamo infatti che sia fondamentale il contributo del gruppo di Prociv in ambito di previsione, prevenzione, soccorso e superamento di situazioni di emergenza”.

Alla selezione possono partecipare i cittadini residenti nell’area urbana che abbiano compiuto la maggiore età e che “si impegnino ad espletare il servizio con regolarità, impegno, lealtà, spirito di collaborazione e senso di responsabilità”, si legge nel bando che scade il prossimo 16 novembre, data entro la quale presentare la propria candidatura direttamente all’ufficio protocollo del comune o attraverso lettera raccomandata A/R.

“Proprio perché bisogna investire in materia di protezione civile -ha proseguito il primo cittadino- saremo particolarmente attenti alla formazione dei nostri volontari: operare in emergenza richiede grande impegno e professionalità in modo da acquisire le competenze necessarie. Per questo siamo in costante contatto con il settore volontariato della Prociv regionale che ha già programmato nelle prossime settimane una serie di eventi formativi”.

Ecco il link all’avviso: https://www.comune.rende.cs.it/albo-online/?action=visatto&id=10944