Reggio Calabria – Secondo appuntamento della rassegna “Calabria D’Autore”

Secondo appuntamento della rassegna “Calabria D’Autore” in compagnia dello show-cooking del maestro Antonello Fragomeni, che , Domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 18.30, preparerà e farà degustare, in diretta, i suoi rinomati profitterol.

Si attende il pubblico delle grandi occasioni alla sala museo “Il Ferroviere”, all’interno della Stazione FS di S.Catrerina, per ammirare l’arte pasticcera del maestro Fragomeni.

Molti gli ospiti della serata, dal presidente Apar Angelo Musolino, ai componenti, Paolo Macheda, Davide De Stefano e l’assessore Irene Calabró. Altri ospiti, in queste ore, annunceranno la loro presenza, per un appuntamento, quello di “Calabria d’Autore: innamorarsi in Stazione”, sempre più dolce.