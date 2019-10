Reggio Calabria, Scena nuda sbarca in Grecia. Le dichiarazione dell’assessore Irene Calabrò

“Sapere che Reggio Calabria, con la compagnia teatrale Scena nuda e l’Accademia di Belle Arti, parla dalla Grecia è per noi motivo di orgoglio. Lo è perché apprezziamo la professionalità di un gruppo di artisti, con in testa Teresa Timpano, che si contraddistingue per la valenza dell’operato ed il messaggio di cultura che travalica i confini della nostra Città per proiettarsi in Europa.

E’ la dichiarazione dell’assessore alla Valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale Irene Calabrò nell’apprendere che la compagnia reggina guidata da Teresa Timpano è in scena in Grecia come parte dell’omaggio ITALIAN FOCUS, presentato al pubblico di Salonicco ed Atene, con l’obiettivo di introdurre la drammaturgia italiana contemporanea dell’Italia meridionale al pubblico greco.

“ E’ un vanto per Reggio Calabria –prosegue la dichiarazione dell’assessore Calabrò – che una produzione locale abbia la forza di rapportarsi con successo a realtà culturali e di pubblico diverse. La compagnia Scena nuda appartiene al patrimonio culturale reggino e della Calabria tutta! Il successo ottenuto, grazie ad un lavoro costante e tenace, è per noi il miglior biglietto da visita per essere rappresentati”

Il Focus 2019 dedicato all’Italia è la prima iniziativa del programma triennale di collaborazione tra Italia e Grecia nell’ambito della tematica “Epanastasi/Rivoluzione”.

Al programma partecipano quattro Enti teatrali italiani del meridione in collaborazione con il Teatro d’Arte Karolos Koun: Teatro di Sardegna, Teatro della Città di Catania, Festival Primavera dei Teatri/Scena Verticale di Castrovillari e Scena Nuda con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

“La compagnia – conclude Irene Calabrò – si è sempre distinta per il lavoro capillare sul territorio, con le scuole e le migliori realtà culturali, lavora in apertura condividendo idee artistiche, nuovi linguaggi e ricerca della scena contemporanea. Ha il merito di aver costruito una relazione tra forze creative giovanili, nuove proposte ed artisti di comprovata esperienza, associazioni culturali, sperimentando interazione tra linguaggi diversi”.

A Salonicco ed Atene è andata in scena la produzione “Penelope” di Matteo Tarasco, un’opera teatrale che mette in luce il volto mitico di Penelope attraverso i testi di Omero, Ovidio e Margaret Atwood. L’iniziativa è programmata in collaborazione con la Direzione generale degli Eventi del Ministero della Cultura italiana MIBAC, l’Ambasciata italiana ad Atene e l’Istituto italiano di Cultura di Atene.