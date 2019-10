Reggio Calabria – Rosy Perrone: “Adesione al presidio ANPI”

Esprimiamo il nostro assenso – come Cisl Metropolitana – per il “presidio di democrazia e Costituzione”, iniziativa messa in campo dall’ANPI di Reggio Calabria “, giorno 19 ottobre in Piazza Italia. E proprio dalla città in riva allo Stretto, dovrà partire con forza un urlo di rifiuto verso questa inconcepibile guerra. Si tratta di un colpo basso assestato alla democrazia non solo dell’area siriana ‘curda’, ma di un sopruso nei confronti dell’intera comunità internazionale. La Turchia deve essere isolata ed osteggiata in questo suo disegno che mette a dura prova la pace della parte centrale del pianeta. Oggi più che mai, l’Europa deve ribadire la propria operosità diplomatica e strategica per garantire una soluzione pacifica alla questione curda. Il presidio di sabato, sarà inoltre occasione per ribadire la posizione sul tema autonomia differenziata sul quale siamo assolutamente attenti, con un unico obiettivo: dare più forza e futuro dignitoso al Sud.