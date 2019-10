Reggio Calabria – Riaperti i termini per l’iscrizione alle Consulte comunali

Riaperti i termini per l’iscrizione alle Consulte per le associazioni già iscritte all’Albo comunale.Lo comunica l’assessore con delega alla partecipazione Irene Calabrò.

“Dall’esame dell’Albo delle Associazioni abbiamo rilevato che erano in tante a non aver espresso adesione alle Consulte tematiche pur avendone i requisiti. Per garantire la massima partecipazione e rappresentatività, abbiamo valutato di riaprire i termini, senza porre una scadenza, in modo da dare alle associazioni che hanno i requisiti la possibilità costante di aderire e nello stesso tempo poter definire il processo di nascita della Consulte”.

In questi giorni l’Ufficio ha provveduto ad inviare alle Associazioni iscritte all’Albo, aventi i requisiti previsti dal Regolamento comunale, la modulistica utile per formulare l’iscrizione alle Consulte tra le seguenti:

1 – ASSETTO DEL TERRITORIO con competenze nelle seguenti materie:

Patrimonio Edilizio e Terriero, Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Trasporti, Viabilità, Verde Pubblico, Parcheggi, Opere di Urbanizzazione Primaria e Secondaria.

2 – PROGRAMMAZIONE E SERVIZI GENERALI con competenze nelle seguenti materie

Bilancio, Finanze, Tributi, Contenzioso, Personale, Vigili Urbani, Commercio, Annona, Manutenzione, Nettezza Urbana, Discarica, Depuratori, Autoparco, Cimiteri, Affari Generali, Anagrafe, Acquedotti.

3 – POLITICHESOCIALI E DEL LAVORO con competenza nelle seguenti materie:

Solidarietà Sociale, Sanità, Condizione Femminile, Politica per i Giovani, Lavoro, Cooperazione, Artigianato, Industri e Agricoltura, Sport, Turismo, Lido Comunale, Cultura, Scuole, Teatri, Biblioteche, Toponomastica.

4 – LAVORO. SVILUPPO E RISORSE U.E con competenza nelle seguenti materie: Lavoro e Cooperazione, Risorse Comunitarie, Innovazioni Tecnologiche, Servizi

Si invitano le associazioni a controllare le mail indicate per le comunicazioni d’ufficio e procedere al più presto all’iscrizione alle Consulte prescelte nel massimo di due.

“A breve è programmata la convocazione delle Associazioni per la costituzione delle singole Consulte e si procederà ai successivi adempimenti previsti dal Regolamento: ratifica dei componenti ed elezione del Presidente” conclude Irene Calabrò

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento sig.Fulvio Cama, nelle ore d’ufficio e/o telefonicamente al Num. 0965 3622289, via e mail: alboassociazioni@reggiocal.it o visitando www.reggiocal.it.