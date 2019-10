Reggio Calabria – Presentazione della due giorni di iniziative socio-politiche del “Collettivo La Strada”

Il giorno 26 ottobre alla ore 17.30 presso l’auditorium Don Orione di Reggio Calabria si terrà l’incontro dal titolo “Reggio è tornata. Da Sud tornare a essere città”. L’incontro è organizzato dal”Collettivo La Strada” in collaborazione con il movimento nazionale “Democrazia e Autonomia-demA” e con la piattaforma municipale “Nomi Cose Città R come Reggio”.

Interverranno:

Giulia Serranò, operatrice sociale. Da 15 anni lavora nell’ambito dell’orientamento, dell’inserimento lavorativo, della formazione e della progettazione. Si occupa anche di interventi di inclusione e sviluppo di comunità. Partecipa a gruppi formali e non, che si occupano di solidarietà agli ultimi.

Maria Passalia, studentessa di Giurisprudenza, attualmente studia e vive a Reggio Calabria. Sensibile al tema dell’europeismo, dello sviluppo culturale e politico in chiave europea, ha studiato e lavorato in Danimarca e in Inghilterra. Opera come volontaria nel campo degli scambi culturali, nel sostegno alle categorie svantaggiate, nell’educazione dei minori. È la coordinatrice del gruppo giovani de “La Strada”.

Barbara Cartella, avvocato, si occupa prevalentemente di immigrazione e politiche dell’accoglienza. È tutore per i Minori Stranieri non Accompagnati. Opera da vent’anni nell’ambito dell’associazionismo per il recupero della devianza minorile, dell’educazione, della legalità. Ha curato a livello nazionale la formazione di gruppi giovanili nell’ambito del recupero e utilizzo dei beni confiscati.

Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi, responsabile Mezzogiorno di demA.

Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, presidente di demA.

Saverio Pazzano, candidato sindaco di Reggio Calabria.

Il giorno domenica 27 ottobre si terrà uno degli ormai classici Cammini Urbani del “Collettivo La Strada”, con la presenza di Luigi de Magistris. Alle ore 10 il gruppo incontrerà lo chef Filippo Cogliandro al ristorante l’Accademia. Punto fondamentale della città per riflettere di giustizia, legalità ed impegno contro la ‘ndrangheta. A seguire il Cammino passerà per il Lido Comunale, bene comune su cui “La Strada” ha già presentato proposte di ripristino e valorizzazione e che sarà centrale nel programma di recupero di Reggio Calabria.