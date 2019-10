Reggio Calabria – Presentazione del Gruppo delle Guardie Giurate Zoofile dell’Ente Protezionistico

Giorno 12 Settembre 2019 alle ore 10.00 presso la Sala Conferenze di ATAM SpA presso il Terminal Botteghelle, in presenza del Sindaco di Reggio Calabria Dott. Giuseppe Falcomatà, dell’Assessore ai Trasporti Dott. Giuseppe Marino, dell’Amministratore Unico AtamSpA Dott. Francesco Perrelli, le rappresentanze Sindacali AtamSpA con Pasquale Laganà e il Coordinatore d’esercizio Giuseppe Iannò, l’Ente Nazionale Operatori Volontari coordinato dal Presidente Salvatore D’Amico e con la presenza del Segretario Nazionale Enov Annamaria Attinà e del Vice Presidente D’Amico Paolo, presentano ufficialmente il Gruppo delle Guardie Giurate Zoofile dell’Ente Protezionistico e per l’occasione fanno il punto sugli ultimi 5 anni di attività con AtamSpA. Insieme al Sindaco, all’A.U. e ai presenti si fa un riepilogo dei risultati degli ultimi anni di attività di Enov, servizio iniziato con AtamSpA il 12 Gennaio 2015 in via sperimentale da un’idea dell’Ingegnere Domenico Iannò funzionario AtamSpA e successivamente attraverso gare annuali confermata e consolidata sino ad oggi. Sorprendenti i dati Enov passa da un incasso a favore di AtamSpA di circa 6.000 € mensili del lontano 2015 alla ragguardevole cifra di 20.000 € mensili del 2019, risultati ottenuti senza dubbio con grande sacrificio degli Operatori e Guardie AtamSpA formate a suo tempo dal personale di controlleria aziendale e sempre supportato sia dal personale che dai funzionari aziendali che durante il servizio dalle varie volanti delle Forze dell’Ordine che mai hai rifiutato un intervento. Per l’occasione il Presidente Nazionale Salvatore D’Amico ha consegnato delle targhe di ringraziamento al Sindaco, all’A.U. Atam, all’Ing. Iannò, al coordinatore d’esercizio Atam Pino Iannò, alla controlleria AtamSpA, al Coordinatore Atam Dott. Cananzi ed altre alle varie Sale Operative delle Forze dell’Ordine. Si conclude la conferenza annunciando l’apertura di uno Sportello sulle Violenze alle donne che verrà seguito dall’Avv. Raffaella Crucitti, e uno Sportello sulle vittime del racket al quale il Presidente Enov è molto legato per le sue vicende personali del passato.