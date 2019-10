Reggio Calabria – Il prossimo appuntamento promosso dall’Anassilaos

Giovedì 3 ottobre ore 16,45 presso la Biblioteca comunale Pietro De Nava le Associazioni Agiduemila e Anassilaos, congiuntamente con la stessa Biblioteca e con il Patrocinio del Comune inaugureranno una mostra dei disegni e dei lavori che i ragazzi di Agiduemila, nel corso degli anni, hanno realizzato con l’aiuto degli operatori e delle volontarie. Alla inaugurazione interverranno l’assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria, Lucia Anita Nucera e l’Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio Culturale Irene Calabrò; Stefano Iorfida, presidente di Anassilaos, che con il proprio impegno ha reso possibile la realizzazione di questo evento; seguirà il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo e concluderà i lavori Sara Bottari, Presidente di Agiduemila. Saranno inoltre presenti tutti gli “artisti” che hanno realizzato le opere presentate. Agiduemila è una associazione di volontariato attiva dal 1991 che opera nell’ambito del sociale con particolare riguardo alle esigenze e necessità delle persone adulte con disabilità. I laboratori attivati giornalmente presso la sede operativa dell’associazione, vedono impegnati disabili adulti e i volontari in attività artistiche, musicali e teatrali che sovente vengono eseguiti gratuitamente in pubblico con immensa gratificazione per tutti i protagonisti. Anche in questa occasione è stato privilegiato l’impegno dei disabili nei laboratori artistico-manuali, creando un percorso che procede dai primi anni dalla nascita dell’associazione fino ai giorni nostri. Un percorso che dimostra la crescita, l’amore e l’impegno di quanti nel corso di questi anni si sono avvicendati e di quanti pur non essendo più presenti tra di noi, hanno lasciato un ricordo indelebile. Il titolo dell’evento “Mi assumo la Responsabilità di Amarvi”, è tratto da un pensiero regalatoci da Piero, un ragazzo disabile che frequenta l’associazione.

La mostra sarà aperta fino al 18 ottobre, la mattina della 10,00 alle 12,00 e il pomeriggio dalle 16,00 alle 18,30.