Reggio Calabria, il Cis presenta “Gabriele D’Annunzio l’uomo, il poeta, il sogno di una vita come opera d’arte”

Mercoledì 9 Ottobre 2019, alle ore 17:15, nella Sala S. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nell’ambito della “Cattedra di Poesia, Letteratura, Cinema, Scienza” organizza l’incontro “Gabriele D’Annunzio. L’uomo, il poeta, il sogno di una vita come opera d’arte”. Dopo i saluti di rito di don Antonio Cannizzaro, parroco di San Giorgio al Corso e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, relazionerà Mila Lucisano, docente di Italiano e Latino al Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria. Gabriele d’Annunzio nacque a Pescara il 12 marzo 1863 da una famiglia agiata, frequentò il liceo a Prato ed in seguito nel 1881 si trasferì a Roma, per frequentare la facoltà di Lettere che non terminò mai. Nel 1882 pubblicò “Canto Novo” e la raccolta di novelle “Terra Vergine”. Nel 1889 pubblicò il suo primo romanzo “Il Piacere”,nel 1894 “Trionfo della morte”, nel 1895 “Le vergini delle rocce”; in queste ultime opere ritroviamo le influenze della teoria del superuomo del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche. Conobbe Eleonora Duse nel 1985 con la quale si trasferì in una nobile villa a Firenze dove compose il romanzo “Il Fuoco” e i primi tre libri delle Laudi (Maia, Elettra ed Alcyone).Nel 1915 nel pieno conflitto della “Grande Guerra” condusse un’intensa propaganda interventista inneggiando al mito di Roma e del Risorgimento. Gli ultimi anni della sua vita li trascorse a Gardone val Trompia nel Vittorialeche, dopo la sua morte avvenuta nel 1938, fu donato agli italiani. Proprio nel Vittoriale sono conservati in un maestoso mausoleo i resti di uno dei più grandi innovatori, poeti e politici del Novecento. Lo stile delle sue numerose opere è caratterizzato dall’uso di vocaboli rari e preziosi, da una continua ricerca del ritmo e della musicalità che puntano a coinvolgere ed emozionare il lettore.