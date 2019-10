Reggio Calabria – Il 24 ottobre sarà illustrata la legge sulla promozione della lettura in età prescolare

Giovedì 24 ottobre prossimo, alle ore 11, nella sala “Giuditta Levato” di palazzo Tommaso Campanella, saranno illustrati alla stampa i contenuti della legge regionale numero 35 del 2019, approvata il 10 ottobre scorso, per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare (0-6 anni). Il provvedimento, che ha avuto come primo firmatario il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, sarà presentato dallo stesso rappresentante dell’Assemblea assieme a Domenico Capomolla (referente regionale dell’Associazione culturale pediatri – Nati per leggere); da Antonio Curcio (presidente regionale Associazione italiana biblioteche) e da Antonella Provenzano (referente per la Calabria e la Sicilia di “Nati per leggere” e “Nati per la musica” – Centro per la salute del bambino).