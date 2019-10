Reggio Calabria – Filippo Quartuccio su nomina Garante dei diritti degli animali

Lo dichiara il consigliere comunale Filippo Quartuccio, già proponente in Commissione dell’istituzione della “Consulta degli animali e del Garante”, titolo conclusivo del regolamento per la “Tutela dei diritti degli animali e dell’ambiente e prevenzione al randagismo” approvato nel corso della consiliatura Falcomatà a fine 2017.

“Sono lieto che il sindaco Falcomatà abbia disposto l’avviso di nomina che consente di rendere effettiva una misura che completa e dà il senso nella direzione della tutela dei diritti degli animali. Una tematica che ha trovato spazio, incontrato sensibilità e impegno all’interno dei lavori di questa consiliatura” – afferma in consigliere comunale e metropolitano Filippo Quartuccio.

“Il compito del Garante infatti non è solo quello di ricevere le segnalazioni e i reclami dei cittadini, ma soprattutto dare impulso, implementare progetti e campagne di sensibilizzazione, per instaurare un corretto rapporto con gli animali e contrastare il fenomeno dell’abbandono.

Sono profondamente convinto – dichiara Filippo Quartuccio – che questo tipo di azioni educative e formative indirizzate verso il rispetto degli animali e la loro tutela, siano di forte impulso per la crescita della comunità cittadina”.

“Sono tanti i passi da compiere in città rispetto alle tante emergenze che anche in questo campo si riscontrano sul territorio- conclude Quartuccio- tuttavia per la prima volta in città sono stati posti dei punti fermi. Auspico che la partecipazione all’avviso pubblico incontri le sensibilità e l’impegno di quanti si rispecchiano in questa visione e desiderano spendere in questo campo il loro tempo per la città”