Reggio Calabria: apre l’associazione dei consumatori Konsumer Italia

Apre a Reggio Calabria la sede di Konsumer Italia, l’Associazione da sempre attiva per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti raggirati.Presente su tutto il territorio nazionale, con l’apertura della nuova sede Konsumer Italia intendeimplementare la sua azione sull’intero territorio reggino, fungendo da presidio per i cittadini che ne vorranno far parte.

Lo sportello offre unaconsulenza gratuitaai propri associati per il tramite degli esperti di settore convenzionati con l’Associazione stessa, assicurando risposte certe in tempi brevi e un’assistenza continua e qualificata in tutte le fasi della controversia.

In particolare, le tematiche trattate riguardanoquestioni di notevole interesse per i consumatori quali:

UTENZE(BOLLETTE ACQUA – LUCE – GAS – TELEFONIA)

EQUITALIA

MULTE

LOCAZIONI

CONDOMINIO

GIUSTIZIA

TURISMO – TRASPORTI

SANITA’ – DISABILITA’

SOVRAINDEBITAMENTO

BANCHE

ASSICURAZIONI

IMMIGRAZIONE

AMBIENTE – ENERGIE RINNOVABILI

SCUOLA

PREVIDENZA

Al fine di promuovere l’associazionismo anche a Reggio Calabria, Konsumer Italia ha deliberato una tessera promozionale annua al costo di 5 euro. Per aderire a questa limitata offerta, potrete recarvi presso la nuova sede sita in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 468, scala B nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00; dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle 19,00.

Per maggiori informazioni potrete consultare il sito www.konsumer.it o contattare la responsabile della sede, avv. Antonia Macheda, al nr. 3208264602.