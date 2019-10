Reggio Calabria – Appuntamento promosso dall’Anassilaos

“Visti da vicino/I leader del PCI nel decennio 1970-1980” è il tema dell’incontro promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos che si terrà martedì 15 ottobre alle ore 17,30 presso lo Spazio Open. Al centro della conversazione del Dott. Rubens Curia la figura di taluni importanti esponenti di quello che fu il Partito Comunista – i quali, come Ingrao e Napolitano, occuparono ruoli istituzionali di primo piano – “visti”, “letti” e “interpretati” attraverso la testimonianza dello stesso Curia, giovane esponente di quello stesso partito, nel corso delle loro visite a Reggio Calabria. Da Berlinguer a Pajetta, da Amendola ad Ingrao fino a Napolitano e oltre una parte importante della storia dell’Italia repubblicana sarà ricostruita attraverso la figura di questi uomini che sia dai banchi dell’opposizione che, più tardi, dagli scranni delle più alte istituzioni della Repubblica, ebbero ruoli, e quindi responsabilità, nella storia d’Italia. Basti pensare al già citato Giorgio Napolitano che per nove anni, da Presidente della Repubblica, resse le sorti del Paese in uno dei momenti più concitati e drammatici, anche e soprattutto sul piano economico.