Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Mercoledì 23 ottobre 2019, alle ore 16:45, nella SalaS. Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, nell’ambito del ciclo di medicina, promuove la conferenza “Nutraceutica e malattie oculari. Come una corretta alimentazione può giovare alla salute dei nostri occhi”.Quando i nostri occhi sono sani siamo in grado di vedere bene sia da vicino che da lontano. Questo stato si altera quando la curvatura del cristallino tende a modificarsi variando così anche la rifrazione della luce.Come tutti gli organi del nostro corpo, anche i nostri occhi invecchiano. Secondo studi recenti l’alimentazione sembra svolgere un ruolo importante per la salvaguardia della vista.A parlarne sarà il Prof. Giuseppe Ferreri, direttore del Dipartimento di Chirurgie Specialistiche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina dal 2003 al 2009, presidente dell’Associazione Italiana Strabismo dal 2004 al 2006 eautore del volume “Moderna Semeiotica della Cornea” e di oltre di 450 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.