Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Lunedì 21 Ottobre 2019, alle ore 16.45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nell’ambito degli incontri sul Diritto Costituzionale, promuove la conversazione “La Corte Costituzionale e il caso Cappato”.Introduce la prof.ssa Paola Radici Colace, presidente onorario e direttore scientifico del Cis.Relaziona la prof.ssa Melania Salazar, ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. La prof.ssa Melania Salazar è autrice di numerose pubblicazioni: volumi, relazioni, articoli, saggi e note a sentenza. Gli ambiti di ricerca riguardano, in particolare, la tutela dei diritti fondamentali, il diritto regionale, la giustizia costituzionale e la magistratura. Nel 2013 ha fatto parte della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali. La Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 207 del 2018riconosce l’illegittimità dell’art. 580 codice penale.È illegittimo punire chi agevola il suicidio del malato che, in piena libertà e consapevolezza, decide di rifiutare terapie mediche che gli infliggono sofferenze fisiche o morali, e che reputa contrarie al suo senso di dignità. Tuttavia la Corte Costituzionale pur riconoscendo l’illegittimità si limita a rinviare come avvenuto nel processo Cappato, affinché il legislatore possa intervenire per introdurre una disciplina conseguente al portato della pronuncia.