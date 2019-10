Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Mercoledì 2 ottobre 2019, alle ore 17:15, nella Sala San Giorgio al Corso della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori promuove l’incontro “Reading di canzoni e musica di Francesco Villari”. Con l’ausilio di video proiezione, Francesco Villari illustrerà alcuni suoi nuovi progetti musicali e testi delle sue canzoni. Da una sua idea di mettere insieme l’anima rock dei Mandrax con la nostra tradizione etno-folcloristica e quindi la contemporanea fusione tra due atmosfere apparentemente lontanissime è nato l’interessante progetto che ha avuto l’adesione del leader e frontman dei Mandrax, Edoardo Pedà e del chitarrista e compositore Salvatore Familiari che può vantare la partecipazione a progetti musicali di grande rilievo proprio in ambito etno, tra i quali i Mattanza di cui è stato membro fondatore insieme al compianto Mimmo Martino.Francesco Villari è scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e giornalista. Formato all’Università̀ della Musica di Roma, ha pubblicato diversi saggi e articoli sul tema della musica non accademica del Novecento. Tiene seminari e conferenze sul rock e le musiche afroamericane. Per «Sony Music» scrive libri di accompagnamento alle opere di prestigiosi artisti italiani ed è stato tra i realizzatori dell’ultimo lavoro del Banco del Mutuo Soccorso «Un’idea che non puoi fermare». Nel 2009 ha pubblicato il romanzo L’Ottavina di Dio per Città del Sole Edizioni. È membro del comitato scientifico (Musica e Cinema) del Centro Internazionale Scrittori. Ha lavorato con attori del calibro di Toni Servillo, Franca Valeri, Alessandro Haber, Giuseppe Cederna, Rocco Papaleo, Mani Ovadia e collabora stabilmente alle sceneggiature del premio Oscar Gianni Quaranta.