Nicotera (VV), nominato coordinatore di Lega Giovani

“Cresce la Lega in provincia di Vibo Valentia, a Nicotera nominato il Coordinatore Comunale della Lega Giovani!

Antonio Macrì – Ieri sera dopo la riunione provinciale tenutasi nella sede di Vibo Valentia, dove è stata riconfermata la mia figura di coordinatore cittadino di Nicotera, era presente anche il militante Albino Larocca che nella stessa giornata è stato investito della carica di Coordinatore della Lega Giovani per il comune di Nicotera.

La nomina è arrivata in comune accordo tra il sottoscritto e il Coordinatore Regionale dei giovani Carmine Bruno che ha fortemente voluto questa figura in quanto si tratta di uno dei militanti più attivi nel comune.

Il partito si sta strutturando sul territorio regionale e le adesioni crescono ogni giorno!

Sono orgoglioso e soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo su tutto il territorio, per me questa è una soddisfazione, vedere crescere all’interno del partito uno dei miei ragazzi volenterosi per me è un grande traguardo.

Il nuovo responsabile giovanile avrà il compito di raccogliere i ragazzi che, aimè, oggi si sentono lontani dalla politica, organizzare una squadra che operi per il bene del territorio e lavorare alla crescita del partito che oggi è il primo partito in Italia!

Faccio le mie congratulazioni a Larocca augurandogli buon lavoro e sono sicuro che lavoreremo in sinergia per un grande risultato!”. Lo afferma Antonio Macrì Consigliere Lega e Coordinatore Cittadino Nicotera.