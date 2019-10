Mimmo Cavallaro si conferma l’ambasciatore della musica popolare calabrese

L’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, da sempre legata da un profonda e sincera amicizia con Mimmo Cavallaro, saluta con grande entusiasmo il lungo tour che lo vedrà impegnato, con la sua band, tra Germania, Giappone ed Australia.

Mimmo Cavallaro, assieme alle tantissime eccellenze imprenditoriali della nostra Regione, rappresenta il tessuto importante di una Calabria che si distingue per laboriosità e immagine positiva, esportando questi valori in Italia e nel mondo.

Il lungo tour di Mimmo Cavallaro e band inizierà il 19 ottobre con la tappa in Germania, toccherà tantissime città fino ad arrivare, grazie all’Istituto Italiano di Cultura di Osaka, in Giappone a fine ottobre.

Dopo il continente Asiatico, nel mese di novembre, sarà la volta dell’Oceania , con dei concerti in Australia, tra Adelaide, Melbourne, Wollongong e Sidney. (in calce il programma completo)

Facciamo un grande in bocca al lupo a tutta la delegazione che, con Mimmo, porterà in giro per il mondo l’entusiasmo delle splendide tradizioni calabresi.

Cogliamo l’occasione, inoltre, per annunciare, con anticipo, l’iniziativa del “Concerto di Natale”, che avrà luogo il prossimo 21 Dicembre nella Basilica di S Antonio, e che vedrà la presenza di Mimmo Cavallaro con il gruppo dei ragazzi “Corde Libere”, diretto dal maestro Alessandro Calcaramo, oltre alla presenza di Marinella Roda’, Nino Stillitano ed altri artisti che verranno annunciati a breve, per rinnovare la nostra tradizione popolare con i Canti del Natale.

OTTOBRE

19/10/19 – BOUS – SAARLAND – Germania

26/10/19 MOSORROFA (RC)

27/10/19 VILLA S. GIOVANNI (RC) – Festa della Birra

30/10/19 OSAKA . GIAPPONE – Showcase Grandi Magazzini Hankyu

31/10/19 OSAKA . GIAPPONE – Showcase Grandi Magazzini Hankyu

NOVEMBRE

01/11/19 OSAKA . GIAPPONE – Auditorium Umeda Hall

02/11/19 OSAKA . GIAPPONE – Auditorium Umeda Hall

06/11/19 ADELAIDE – AUSTRALIA – Woodville Town Hall

10/11/19 MELBOURNE – AUSTRALIA – The Thornbury Theatre

15/11/19 WOLLONGONG – AUSTRALIA – The Fraternity Club

16/11/19 SYDNEY – AUSTRALIA – Conca D’oro Navarra Venue

17/11/19 SYDNEY – AUSTRALIA – Festa SS. Maria delle Grazie e S. Vittorio Martire