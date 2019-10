Laino Borgo (Cs) comune plastic free

Saranno consegnate ai circa 180 studenti della scuola materna ed elementare di Laino Borgo giorno 4 novembre dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Mariangelina Russo, per evidenziare che la salvaguardia ambientale ed uno stile di vita ecosostenibile può essere metabolizzato fin dalla tenera età. Per questo l’amministrazione lainese ha scelto di regalare – grazie al sostegno di uno sponsor privato – ai bambini che frequentano gli istituti cittadini circa 200 borracce ecologiche, riutilizzabili, in alluminio ed acciaio, invogliando all’uso dell’acqua pubblica e sostenendo la campagna plastic free per liberare il mondo dall’utilizzo della plastica in eccesso dagli stili di vita quotidiana.

«Le giovani generazioni sono quelle che meglio di tutti recepiscono la gravità dei problemi e le strategie semplici e quotidiane per costruire percorsi alternativi che possono mitigare il bisogno di una sostenibilità di vita nel nostro presente – hanno commentato il Sindaco, Mariangelina Russo, insieme al consigliere delegato alla pubblica istruzione e cultura, Giuseppina Calvosa – Per questo abbiamo scelto di partire dai più giovani per manifestare il chiaro intento del nostro esecutivo a realizzare strategia consapevoli di vita che possano portarci a qualificare il nostro vivere con momenti di attenzione particolare all’ambiente e la sua salvaguardia».

In più nel giorno della consegna delle borracce ecologiche l’amministrazione celebrerà insieme agli studenti, i docenti ed i dirigenti scolastici, la ricorrenza dell’Unità nazionale ribadendo il ruolo fondamentale della memoria e della coscienza civica, ricordando i fatti storici che accompagnarono quella fase del Paese e deponendo, insieme ad autorità civili, religiose e militari, una corona dall’alloro presso il monumento ai caduti.