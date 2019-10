Crotone Pulita e CSV Crotone organizzano il secondo workshop sulla raccolta differenziata

Il comitato Crotone Pulita in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato “Aurora” della provincia di Crotone ha organizzato per la giornata di giovedì 17 ottobre p.v., alle ore 17.30 presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato sita in Crotone alla Via Roma n. 177 il secondo workshop sul tema “Beni comuni e ciclo dei rifiuti: la raccolta differenziata”.

L’incontro segue il primo workshop che ha visto la partecipazione di numerosi enti del terzo settore ed ha trattato lo stato dell’arte della raccolta differenziata a Crotone alla presenza dell’Ing. Tommaso Sinopoli, già Assessore al Comune di Crotone.

La conoscenza delle modalità di trattamento dei rifiuti e della raccolta differenziata favorisce la consapevolezza del ruolo che ciascuno può e deve svolgere per la tutela dell’ambiente e consente di incrementare il moto di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità anche attraverso un intervento diretto nel processo di riqualificazione e rigenerazione urbana e nella tutela dei beni comuni.

Tutti gli enti, le organizzazioni ed i cittadini interessati sono invitati a partecipare.