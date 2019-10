Corso di Laurea in Fisioterapia UCM, UniReggio premiata da National Commission of Malta

A siglare il radioso successo, dopo il primo anno di Corso di Laurea in Fisioterapia UCM a Reggio Calabria, ci ha pensato la National Commission of Malta – massima istituzione di governo nell’isola del Mediterraneo – che ha lanciato UniReggio nel consesso internazionale accreditando proprio il Campus di Reggio Calabria come unica sede didattica specializzata di UCM in Italia.

Arma vincente per questo straordinario risultato è stato il lungimirante intuito del Presidente di UniReggioprof.Paolo Ferrara che ha creato un’efficiente organizzazione ed ha voluto fortemente “far salire in cattedra” le migliori eccellenze sanitarie, internazionali e reggine, scese in campo per formare gli studenti “trasmettendo le proprie esperienze” con la missione di “creare i professionisti del futuro”.

Paolo Ferrara:“UniReggio, grazie alla grande sintonia con UCM, allo straordinario corpo docente e al nostro infaticabile staff, sta realizzando il sogno di circa settanta giovani desiderosi di diventare fisioterapisti.

Un’opportunità più unica che rara perché con gli insegnamenti e la guida esperta di medici specialisti, primari e numeri Uno del settore, restando in Calabria, i nostri giovani potranno affermarsi nell’ostativo mondo delle professioni sanitarie.

Sotto la guida del Direttore Didattico prof. Mark Sacco è stato messo a punto il programma di studi “altamente professionalizzante” 2019/2020 che prevede lezioni in presenza in lingua italiana con frequenza obbligatoria, esami per Moduli e più di mille ore di pratica riabilitativa fisioterapica – ulteriore punto di forza dopo l’eccellenza del corpo docente – per trasmettere le conoscenze teoriche e le abilità manuali affinate dall’esercizio praticato nel tirocinio, combinate all’empatia e alla capacità di gestione dei casi, alle competenze tecniche preventive e riabilitative mediante l’utilizzo di mezzi fisici, come la ginnastica e il massaggio, ed elettromedicali”.

Per essere ammessi al corso di Laurea Quadriennale in Fisioterapia “bisogna dimostrare di avere i numeri giusti” per accaparrarsi un posto nell’unica sede didattica specializzata di UCM in Italia.

Per l’anno accademico 2019/2020 trenta è il numero di studenti ammessi a Malta e quaranta quello degli studenti ammessi a Reggio Calabria . Settanta è il totale degli iscritti.

Dopo la pubblicazione del bando a UniReggio tutto è già predisposto: scadenza iscrizioni il prossimo 7 novembre alle ore 12.30 e test di ammissione giorno 11 novembre alle ore 11:00 in punto per formare l’eccellenza dei futuri professionisti sanitari.

Per ulteriori informazioni cliccare il link https://www.unireggio.it/tp-course/laurea-quadriennale-in-fisioterapia/ e seguire le istruzioni indicate.