Catanzaro, Festa dell’uva su Corso Mazzini: oggi e domani isola pedonale

Il comando di Polizia locale di Catanzaro, “in occasione della Festa dell’Uva in programma nel centro storico, ha disposto con apposita ordinanza per oggi venerdì 4 e domani sabato 5 ottobre il divieto di sosta e l’isola pedonale con la chiusura al traffico veicolare da Piazza Garibaldi a Piazza Grimaldi dalle ore 18.30 alle 22”. “Inoltre, fino al termine della manifestazione prevista per domenica 6 ottobre, con ulteriore provvedimento è stato istituito il divieto di sosta per l’intera area parcheggio di Piazza Basilica dell’Immacolata, piazza Grimaldi e il lato sinistro di Corso Mazzini nel tratto compreso tra Piazza Basilica dell’Immmacolata e Piazza Grimaldi”.