Bovalino (RC), ecco “Presepi in Mostra”

“Presepi in Mostra”. Per il quinto anno consecutivo viene organizzata la mostra dei presepi a Bovalino.

L’iniziativa è dell’associazione di Promozione Sociale Italia Night & Day con il patrocinio di S.E. Mons. Francesco Oliva Vescovo della Diocesi di Locri – Gerace e con il patrocinio del Comune di Bovalino

Tale manifestazione sarà inserita nel programma natalizio che l’ Associazione in collaborazione con Enti ed Associazioni del territorio va ha realizzare. La Mostra sarà aperta dal 08 dicembre 2018 al 29 febbraio 2020. Il presepe diventa arte e l’ arte ripropone la suggestione e la straordinarietà dell’ evento di una nascita destinata a segnare profondamente il cammino dell’ umanità, la manifestazione vuole recuperare e valorizzare la secolare tradizione del presepe. Per questo motivo sia Bovalino che Bovalino Superiore si trasforma in un’ esposizione di presepi piccoli e grandi, con tante rappresentazioni dal popolare all’ orientale, nell’ interpretazione presepiale sviluppando, con fantasia e originalità, il tema della Natività. Inoltre il pubblico potrà ammirare i presepi realizzati da alcuni dei più bravi artigiani e artisti dell’ arte presepistica. Per l’ occasione quest’ anno c’ è la sezione “Diocesi” ogni Parrocchia della Diocesi di Locri – Gerace può partecipare, l’ invito è rivolto anche alle altre Diocesi. Per partecipare oppure avere ulteriori informazioni basta contattarci e visitare la sezione Eventi Organizzati dall’ Associazione. Per chi si aggiudica il primo posto l’ anno successivo la mostra si svolgerà nella parrocchia vincitrice.