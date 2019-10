Bevacqua: Approvare subito le nuove norme sulla casa

“Condivido le sollecitazioni espresse dalla presidente Ance Calabria, Giovanbattista Perciaccante, unitamente a Legacoop, in ordine alla mancata discussione in Consiglio regionale delle nuove norme relative a Piano Casa, edilizia sociale e Legge Sismica: i provvedimenti sono stati approfonditi e approvati da tempo nella Commissione Ambiente da me presieduta e, vista anche la scadenza della legislatura, bisogna fare presto”. È quanto dichiara il consigliere regionale Mimmo Bevacqua, che così prosegue: “Si tratta di normative estremamente vitali per il settore edilizio e, inoltre, afferiscono a scadenze e rimodulazione che appaiono necessarie, alla luce dell’analisi prodotta e condivisa dalle categorie e dagli ordini professionali. Senza un intervento legislativo, si rischia il blocco dei cantieri da qui a due mesi”. “Sono certo – conclude Bevacqua – che il presidente Irto e il capogruppo Battaglia, già interpellati da me in proposito, coglieranno le ragioni dell’urgenza rappresentate nell’appello dell’Ance e si impegneranno per calendarizzare le proposte nella prossima seduta consiliare. L’ottimo lavoro concretizzato in commissione non può andare perduto e deve diventare legge. Non è un caso se, nei giorni scorsi, ho invitato tutti i colleghi a concorrere a una conclusione ordinata della consiliatura”.​