Aperte iscrizioni al corso di formazione di “Responsabile del Marketing e delle Strategie Commerciali per la vendita on-line di prodotti o servizi”

Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione Professionale di “Responsabile del Marketing e delle Strategie Commerciali per la vendita on-line di prodotti o servizi (E-COMMERCE MANAGER)” che sarà realizzato presso la sede formativa dell’ente di formazione e addestramento professionale CIFAP (Capofila dell’ATS) sita in Via Marsala 15/21 – 89100 Reggio Calabria.

L’obiettivo primario del programma è di formare professionalmente il discente come “RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA ONLINE DI PRODOTTI O SERVIZI”. Tale figura professionale sarà capace di occuparsi della definizione e dell’implementazione del piano di marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi, compresa la valutazione dei relativi indicatori economici. In contesti meno strutturati i suoi compiti possono tuttavia spaziare dalla definizione di modello di e-business alla redazione del business plan, alla progettazione e sviluppo, in collaborazione con altre figure come il webmaster e il tecnico di programmazione e sviluppo di siti internet e pagine Web, delle applicazioni per la gestione dei servizi di e-business.

Il corso, approvato dalla Regione Calabria con D.D. n. 9587 del 5 agosto 2018 pubblicato sul BURC Calabria n. 91 del 14 agosto 2019 a valere sull’Avviso pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali” di cui al D.D. n. 6396 del 18 giugno 2018, avrà una durata totale di 400 ore (di cui n. 280 ore teoria e n. 120 h stage aziendale), al termine della quale, agli allievi che avranno raggiunto almeno il 75% delle ore di ogni modulo e superato la verifica finale, sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale.

Il percorso formativo è destinato a n. 24 allievi che saranno selezionati attraverso procedure selettive pubbliche articolate su due tipologie di parametri, oggettivi e soggettivi, utili alla determinazione del punteggio da attribuire ad ogni richiedente, onde poter definire la graduatoria di ammissione.

In particolare, i candidati / le candidate dovranno possedere i seguenti requisiti:

che non abbiano compiuto i 36 anni di età al momento dell’avvio delle procedure selettive pubbliche previste dal Bando in oggetto;

che siano disoccupati ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 al momento dell’avvio del percorso formativo;

che siano residenti nella Regione Calabria al momento dell’avvio del percorso formativo;

che siano in possesso del titolo di istruzione secondaria di secondo grado

o

di almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, progettazione e valutazione;

che abbiamo ottenuto presso i Centri per l’impiego l’attribuzione di una delle quattro classi di svantaggio previste dall’avviso pubblico di riferimento (bassa, media, alta, molto alta), in conformità al Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017;

che siano in possesso di reddito ISEE secondo i parametri indicati nel bando di selezione allievi, consultabile sul sito internet www.cifapitalia.it ;

Si rende noto inoltre che il 10% dei posti disponibili sarà destinato a soggetti con disabilità, mentre il 30% è destinato a destinatari donne.

I soggetti interessati potranno inviare la domanda di ammissione al corso redatta sull’apposito modello, scaricabile dal sito internet www.cifapitalia.it o disponibile presso la segreteria CIFAP sita in Via Marsala 15/21 – 89100 Reggio Calabria, secondo le indicazioni prescritte nel bando di selezione.

La domanda di ammissione corredata di tutta la documentazione di cui sopra, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25 OTTOBRE 2019 in busta chiusa, per posta raccomandata o tramite PEC (cifap@pec.i t) o brevi manu, al seguente indirizzo:

Via Marsala 15/21, 89127 Reggio Calabria

Farà fede la data ed ora di invio tramite e-mail o la data e ora di consegna a mano, in caso di raccomandata il timbro e la data di accettazione dell’Ufficio Postale.

Nel caso in cui le domande pervenute dovessero superare il numero dei posti disponibili verrà effettuata una selezione pubblica articolata su due tipologie di parametri (oggettivi e soggettivi) per l’attribuzione del punteggio di ammissione (Ved. Bando di selezione allievi).