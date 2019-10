A bordo della Elio ammiraglia della flotta Caronte&Tourist in scena Max Dedo

La tradizione del cantautorato di alto livello in uno spettacolo scatenato e ironico

arriva a bordo della Elio: il “Cuore Elettroacustico” di Max Dedo.

Sarà infatti ilnoto cantautore e polistrumentista a illuminare il prossimo 27 ottobre alle 18,30 il palco della Elio, ammiraglia della flotta Caronte&Tourist.

Artista di fama consolidata ha collaborato con nomi del calibro di Max Gazzè, Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi e Fabrizio Moro. È stato inoltre componente dell’orchestra Rai del Festival di Sanremo e ha accompagnato artisti internazionali come Sting, George Benson, James Taylor e Michael Bublè.

Un repertorio originale che spazia dai brani tratti dai suoi album a cover rivisitate, con arrangiamenti per chitarra e fiati. Sul palco con lui i suoi musicisti storici: Puccio Panettieri alla batteria e Nicola Costa alle chitarre.

Due ore di musica dal vivo in cui non mancheranno incursioni a sorpresa di ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.

Comeogni anno sponsor etico dell’evento è “Posto Occupato” iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza della violenza di genere.

Il ricavato sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e devoluto all’associazione ABC, che assiste le famiglie di bambini costretti alla lungodegenza per particolari gravi patologie.