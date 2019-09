Un posto di operatore volontario per l’associazione “Terra di Sol” di Lamezia

È previsto un posto di operatore volontario di Servizio Civile per l’associazione lametina “Terra di Sol”. In Calabria i progetti approvati per il nuovo bando del Servizio Civile Universale sono 14 per un totale complessivo di 72 posti; i diversi progetti saranno realizzati nelle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria.

Terra di Sol è un’associazione che opera nel campo della didattica e della divulgazione delle arti, con particolare attenzione nei confronti della musica. Opera a Lamezia Terme dal 1999 nell’attuale sede in via Duca d’Aosta al civico 5. In 20 anni di attività ha accumulato una notevole esperienza nel campo della didattica musicale, ha favorito l’acquisizione di metodologie specifiche attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento soprattutto nei confronti degli operatori che lavorano con i più piccoli.

Particolare attenzione viene rivolta agli allievi con disabilità anche gravi utilizzando la pluriennale esperienza accumulata nella scuola pubblica accanto ad alunni affetti da disabilità. “È provato da recentissimi studi, e la nostra esperienza ce ne dà conferma – spiegano i responsabili dell’associazione – che lo studio di uno strumento musicale favorisce lo sviluppo della comunicazione in soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico. La nostra associazione tende una mano agli allievi appartenenti a famiglie non facoltose e favorisce, per quanto è possibile, la loro frequenza ai corsi. Lo stesso fa con gli allievi extracomunitari nella convinzione che la cultura sia un bene comune che appartiene a tutti, senza distinzione di alcun genere”.

Ulteriori informazioni sul progetto che Terra di Sol andrà a realizzare nell’ambito del bando del Servizio Civile, si possono trovare sul sito https://www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/lamezia/

Oppure ci si può recare direttamente nella sede di Arci Servizio Civile Lamezia Terme/ Vibo Valentia in via Giolitti a Lamezia Terme. (Telefax. 0968/448923)

Il nuovo bando del Servizio Civile Universale (SCU) 2019 scade alle 14 del 10 ottobre prossimo.