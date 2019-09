Si riaprono i battenti su “Onde Sonore”

Dopo lo stop dovuto alle vacanze estive si riaccendono le luci su “ Gli eventi diOnde Sonore”.

Riprendendo una tradizione ormai consolidata, mercoledì 25 settembrealle 11, nell’auditorium del Gruppo Franza si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Onde Sonore fuori tempo”, la manifestazione organizzata dalla Caronte&Tourist.

Le serate di musica dei prossimi tre mesi, che continueranno ad avere come direttore artistico il noto bluesman Max Garrubba, serviranno da viatico all’ormai usuale iniziativa delle feste natalizie.

Il 29 settembre, il 27 ottobre e, il 24 novembre il salone della Elio ospiterà tre serate a tema: : “Bollywood party”, durante la quale si esibiranno le “Nawal Trio” e i “Malantisa”; “Cuore elettroacustico e altre storie”che vedrà protagonista il polistrumentista “Dedo”, e “Castañuelas y Bolas de Arroz” con le “Flamencole”.

Gli incassi dei concerti, organizzati a bordo dell’ammiraglia in navigazione tra le due sponde dello Stretto, saranno raddoppiati dal Gruppo Caronte&Tourist e devoluti in beneficenza all’associazione “ABC” (Amici dei bimbi in corsia).

Sponsor etico della manifestazione anche quest’anno “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione contro la violenza di genere.