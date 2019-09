Rizziconi – Commemorazione strage nazista 6 settembre 1943

In occasione del 76° anniversario del vile bombardamento nazista del 6 settembre 1943 sull’inerme cittadina di Rizziconi che causò 17 vittime innocenti fra la popolazione, affinchè il ricordo di quella tragedia resti vivo e venga tramandato soprattutto nelle nuove generazioni, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ANPI di Reggio Calabria e il Lions Club “Gioia Tauro-Piana”, organizza giorno 6 settembre 2019 la commemorazione di quel triste evento che si svolgerà con un corteo che partirà alle ore 17:45 da Piazza Marconi in direzione Chiesa di Sant’Antonio dove alle ore 18:00 ci sarà una Messa commemorativa. Alla fine della celebrazione liturgica avverrà la deposizione, in Piazza “Caduti 6 settembre 1943”, di una corona di alloro alla stele eretta in ricordo delle vittime del bombardamento e contestuale esecuzione del silenzio da parte della Tromba Solista Domenico Caratozzolo. Seguiranno brevi interventi da parte del Parroco Don Nino La Rocca, del Sindaco Alessandro Giovinazzo, del Prof. Sandro Vitale Presidente dell’ANPI Reggio Calabria e del Dott. Pierluigi Forestieri Presidente del Lions Club “Gioia Tauro-Piana”.

A seguire, alle ore 19:00 in Piazza Vittorio Emanuele II, nell’ambito del progetto “Un futuro per la memoria”, “Flash Mob” commemorativo di quel tragico 6 settembre 1943 a cura dell’Associazione “Solidal’è-ONLUS”.