Reggio Calabria, presentazione del libro “La tutela dei diritti umani e dei simboli religiosi in Europa”

Si terrà nel tardo pomeriggio di Venerdì 27 settembre 2019, presso lo Spazio Open (www.facebook.com/spaziopen) di Via Filippini 23, la presentazione del libro “La tutela dei diritti umani e dei simboli religiosi in Europa”, un’opera nata dalla tesi del dott. Giuseppe Mafrica, redatta a conclusione degli studi post-lauream (Master Universitario di II livello in diritto privato europeo) intrapresi a seguito del conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Attualmente stagista presso la sezione penale del tribunale di Reggio Calabria, e da sempre appassionato di musica e legalità, nel corso della carriera universitaria collabora con varie scuole di Reggio Calabria in occasione dei seminari culturali organizzati dal movimento extra-accademico “Contaminiamo i saperi”, in cui ha avuto modo di affrontare la tematica trattata nei suoi due elaborati, ovvero le forme di tutela dei diritti umani in Europa e nel mondo, concentrandosi sul sistema cosiddetto “multilivello” di salvaguardia di questa categoria di diritti, soffermandosi in particolare sulle modalità di riconoscimento della libertà religiosa, mediante riferimenti a sentenze e norme in materia.

La questione dei simboli religiosi, oggi, è assai delicata, ed è evidente che emergono problematicità di vario tipo che riguardano le radici culturali e di costume, l’identificazione della persona, la relazionalità con gli altri, la pericolosità dello stesso simbolo e tanti altri elementi che talora confliggono con il “diritto alla dignità”, che nella normativa internazionale ed europea, nonché in questa opera, assume una rilevanza tale da essere considerato come il centro di un sistema complesso, simile a quello solare, a cui attorno ruotano tutti gli altri pianeti, che in questo caso vanno identificati nei singoli articoli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata per la prima volta a Nizza nel 2000.

Il libro è stato pubblicato da Marino Editore (www.marinoeditore.it), casa editrice fiorentina che mira alla promozione dei giovani attraverso varie iniziative, tra cui un concorso letterario (https://www.marinoeditore.it/edizione-2019-2020) giunto quest’anno alla III edizione. “Rendere i giovani protagonisti di questa società” è il core della mission della Marino Editore che parteciperà alla presentazione del libro con il Dott. Ferdinando Paviglianiti, scrittore di saggi e coordinatore della rivista Cosmo Sommerso, e l’autore Elenio Bolognese, vincitore del premio critica del suddetto concorso letterario del 2018 premiato presso l’Auditorium de “La Nazione” a Firenze.