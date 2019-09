Reggio Calabria – Presentazione del libro di Agazio Trombetta

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, l’Archivio di Stato di Reggio Calabria presenta il libro di Agazio Trombetta “Il potere e la nemesi. Aspetti di rilettura storica dal Fascismo al Dopoguerra” L’evento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, del Segretariato Regionale Mibac per la Calabria, della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Il libro sarà presentato dal giornalista Piero Gaeta, caposervizio del quotidiano Gazzetta del Sud. Interverranno la prof. Carmelina Sicari ed il prof. Antonino Monorchio. Sarà presente l’autore che, in quest’ultima sua opera, attraverso fonti archivistiche anche inedite sia civili che militari, rivisita, integra e approfondisce l’analisi storica di vicende relative alla Seconda Guerra mondiale, con particolare attenzione al territorio calabrese e reggino. Con l’apporto di documenti non più secretati, provenienti da archivi nazionali e internazionali si delinea il progressivo coinvolgimento dell’area reggina nel fronte marittimo meridionale.