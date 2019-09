Reggio Calabria, Festa Madonna: cambia il calendario della raccolta differenziata

Informiamo i cittadini che in occasione delle festività Mariane, vi saranno delle variazioni nel calendario di raccolta solo per le seguenti zone :

– Nella zona compresa tra il ponte Calopinace, via Possidonea e via Domenico Romeo , DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2019, le utenze domestiche e non domestiche dovranno esporre i propri contenitori esclusivamente dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e ritirarli ad avvenuto svuotamento e comunque entro le ore 18:00 . Nella medesima zona la raccolta del vetro , prevista (per le utenze domestiche) martedì 17 settembre, sarà posticipata a giovedì 19 settembre (turno notturno).

– Nella sola zona del quartiere di Eremo , la raccolta della carta di VENERDÌ 13 SETTEMBRE VERRÀ ANTICIPATA AL TURNO POMERIDIANO. Le utenze domestiche e non domestiche dovranno esporre i propri contenitori esclusivamente dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e ritirarli ad avvenuto svuotamento e comunque entro le ore 18:00 .

Si ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebookDifferenziAMOla Reggio Calabria e l’AppDifferenziAPP.