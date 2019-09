Reggio Calabria – Corsi gratuiti di Qualifica Professionale organizzati nell’ambito delle Competenze Digitali

Giovani disoccupati residenti in Calabria con una spiccata propensione per il digitale e la voglia di approfondire l’argomento?

Per voi un’opportunità da cogliere al volo: un’occasione interessante dal punto di vista formativo, una privilegiata porta d’accesso al mercato del lavoro!

Sono aperte le iscrizioni per 20 POSTI per ciascuno dei due Corsi gratuiti di Qualifica Professionale organizzati nell’ambito delle Competenze Digitali:

– RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI O SERVIZI (E-COMMERCE MANAGER) – durata 400 ore

– RESPONSABILE DEL DESIGN VISUALE (USER EXPERIENCE DESIGNER) – durata 400 ore

I percorsi formativi, rivolti a giovani disoccupati residenti nella Regione Calabria, verranno erogati dall’ATS con capofila il Consorzio COMES.

Tra i partners: Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Associazione Soluzione Lavoro, Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro, Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica e numerose aziende.

I percorsi rientrano tra quelli approvati con D.D. n.9587 del 5 agosto 2019, pubblicata sul B.U.R.C. della Regione Calabria, n.91 del 14 agosto 2019 a valere sull’Avviso pubblico Misure di politica attiva per lo sviluppo di competenze digitali” di cui al D.D. n. 6396 del 18 giugno 2018.

La realizzazione dei percorsi formativi e il conseguente rilascio di qualifica professionale, mirano a sostenere l’inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani disoccupati.

L’attività formativa si svolgerà presso la sede del Consorzio Mediterraneo per lo Sviluppo – Co.Me.S., a Reggio Calabria – Tel. 0965.57216.

L’Avviso pubblico di selezione e la domanda di partecipazione sono reperibili in line sui siti www.comesitalia.it e www.unistrada.it/ oppure presso la sede del Consorzio Co.Me.S.

La domanda, corredata di un valido documento di identità, dovrà pervenire entro e non oltre sabato 14 settembre 2019

– a mezzo e-mail indirizzata a: consorziocomes@gmail.com

oppure

– brevi manu presso la sede del Consorzio Co.Me.S.

Per la consegna brevi manu, si ricorda che gli uffici di Co.Me.S. sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.